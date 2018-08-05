Калейдоскоп |

В связи с тем, что в Балтийском море очень теплая вода, на латвийском побережье можно наблюдать больше водяных смерчей, чем в прошлые годы.

За сутки были получены сообщения из Вентспилса, Юркалне и Айнажи о созданных смерчем столбах над морем. В соцсетях очевидцы делились фотографиями этого природного явления.

По словам синоптиков, водяные смерчи являются столбами атмосферного вихря, которые становится видно при конденсации водяного пара в воздухе. Они могут образовываться под грозовыми тучами и другими кучевыми облаками. Если водяной смерч спускается с грозовой тучи, по силе он становится равноценным торнадо.

В Латвии чаще всего встречаются водяные смерчи, который образуются под кучевыми облаками при медленном ветре. Сначала вихрь формируется у поверхности воды и потом вырастает до облака. Такие водяные столбы передвигаются медленно или вовсе стоят на месте.

Нередко можно одновременно увидеть сразу несколько водяных смерчей. В Латвии за ними можно наблюдать в августе и сентябре, когда над согревшимся морем проходят волны прохладного воздуха.

Поскольку в большей части Балтийского моря температура воды на 4-9 градусов выше нормы, местами достигая +25 градусов, прохладный воздух не нужен для формирования водяных столбов.

Фото: twitter.com/Andris_Klepers