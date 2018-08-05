В понедельник в Латвии станет на один градус прохладнее
Калейдоскоп | 5 августа 2018 года, 18:24
В понедельник в Латвии станет на один градус прохладнее, ожидается переменная облачность, местами - кратковременные дожди, прогнозируют синоптики.
Ночью и утром в северной части Видземе, а днем и в других районах Латвии возможны грозовые ливни.
Минимальная температура воздуха ночью от +13 до +17 градусов, на морском побережье - до +21 градуса, днем - от +22 до +27 градусов. Западный ветер в порывах усилится до 9-13 м/сек.
В Риге в понедельник ожидается частичная облачность, без существенных осадков.
Ночью при слабом юго-западном ветре температура воздуха понизится до +16..+18 градусов, днем при умеренном западном, северо-западном ветре воздух прогреется до +25 градусов.