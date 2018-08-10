Калейдоскоп |

На основании ряда ранее проведенных научных экспериментов и исследований, интернет-портал Science Alert подготовил мини-рейтинг из пяти самых мерзких и непереносимых запахов для человека.

Наиболее неприятным из всех является запах сероводорода и известен он очень многим – именно так пахнут тухлые куриные яйца. Как удалось недавно выяснить астрономам, атмосфера планеты Уран содержит значительные концентрации сероводорода и потому даже если бы там можно было дышать, это оказалось бы очень неприятным процессом.

На втором месте рейтинга тропический фрукт дуриан, содержащий десятки ароматических соединений. Смешение такого количества запахов приводит к ужасной вони, которую чрезвычайно сложно вывести из помещения. Именно по этой причине категорически запрещено перевозить дуриан в самолете, или даже заходить с ним в отель.

Третье место досталось Раффлезии Арнольда – цветку, источающему трупный гнилостный запах. Тем не менее, насекомым такой «аромат» очень нравится, и они с удовольствием опыляют растение. На четвертой строчке расположился самый вонючий сыр – Вье Булонь, а на пятой – запах, испускаемый малым муравьедом в случае опасности (ученые утверждают, что в этом плане муравьед даст скунсу многократную «фору»).

Источник: dailyhype.ru

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