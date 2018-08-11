Калейдоскоп |

В Латвию пришла обширная зона дождей из Литвы, из-за чего вечером в субботу и в первой половине ночи местами в центральной и восточной части страны пройдут сильные ливни, свидетельствует прогноз Global Forecast System.

Ночью в Курземе придут дождевые облака с Балтийского моря, из-за чего местами на западном побережье ожидаются грозы. Будет дуть слабый ветер, а температура воздуха составит от +12 до +17 градусов.

Тем временем в воскресенье днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, возможен град. Воздух прогреется до +17,+22 градусов. Юго-западный ветер в порывах усилится до 16-24 метров в секунду.

В Риге также в субботу вечером ожидается дождь. В воскресенье будет облачная с прояснениями погода, также пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха ночью составит от +14 до +15 градусов, а днем будет около +20 градусов. Ожидается сильный ветер, скорость которого может достигнуть 20 м/c.