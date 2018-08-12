Калейдоскоп |

В воскресенье по всей Латвии будет дуть сильный ветер - в порывах до 20-23 метров в секунду, предупреждает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

На всей территории Латвии ветер может ломать деревья и линии электропередачи.

Во многих местах ожидаются грозы, возможен град. Температура воздуха будет не выше +17..+21 градуса.

В Риге тоже пройдут дожди, ветер усилится до 20-22 метров в секунду. На солнце воздух прогреется до +20 градусов.

Фото: pixabay.com