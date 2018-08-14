Калейдоскоп |

В среду в Латвии будет облачно с прояснениями, во многих местах пройдут кратковременные дожди, местами - грозовые, прогнозируют синоптики.

В ближайшие часы и в ночь на среду над территорией Латвии с юго-запада продолжит перемещаться обширная зона осадков, местами ожидаются сильные ливни и грозы. В некоторых местах образуется туман.

Будет преобладать слабый ветер, во время грозы - порывистый.

Температура воздуха ночью - от +13 до +18 градусов, днем - от +19 до +24 градусов.

В Риге в ближайшие сутки ожидаются дожди, возможны грозовые ливни. Ветер слабый. Температура воздуха ночью понизится до +15..+16 градусов, днем воздух прогреется до +23 градусов.

Фото: pixabay.com