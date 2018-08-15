Калейдоскоп |

Участники экспедиции "Монблан 2018" частично реализовали свой изначальный план и достигли самой высокой вершины Евросоюза. Об этом свидетельствует опубликованное альпинистами видео в соцсети Facebook.

Еще 13 августа команда латвийских альпинистов достигла высоты в 3800 метров, а сегодня, 15 августа, в 2.00 участники экспедиции продолжили свой путь.

Достигнув вершины латвийцы запустили трехминутную видео-трансляцию в Facebook, которая началась в 8.43 по латвийскому времени.

"Всем мамам, всем бабушкам пришло время успокоиться. Мы все сделали", - заявил один из альпинистов Кристап Мозгирс.

Руководитель экспедиции Алдис Кунштейнс сказал, что "во всех случаях происходят сумасшедшие вещи, а это тот маленький результат".

У альпинистов ранее конфисковали десятиметровый флагшток, однако участники экспедиции решили продолжить свой путь на вершину и поднять флаг без мачты. На кадры опубликованного видео флаг Латвии не попал.

Как ранее сообщалось, после инцидента с французской полицией, латвийские альпинисты решили продолжить тяжелый путь на вершину горы Монблан, чтобы поднять над ней флаг Латвии. В свою очередь в будущем, члены экспедиции планируют вернуться на самую высокую вершину Евросоюза, чтобы флаг Латвии установить на десятиметровый флагшток.

Фото: facebook.com/Monblans2018