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В Риге покажут фильм с Чулпан Хаматовой в роли Лили Брик. Рижская премьера картины «ВМАЯКОВСКИЙ» состоится 7 сентября в кинотеатре Splendid Palace.

На презентацию картины в Ригу приедут режиссёр Александр Шейн и председатель правления фонда “Кино&Театр” Станислав Ершов. На днях фильм принял участие в международном кинофестивале в рамках программы “Окно в Европу” в Финляндии и был тхорошо принят критикой.

Возлюбленную Маяковского Лилю Брик в разном возрасте в фильме играют две актрисы – Чулман Хаматова и Людмила Максакова. Чулпан Хаматова призанется, что , в отличие от режиссера, который понимает и оправдывает поступки Лили Брик, многое не может понять или оправдать.

«Я могу сыграть некий персонаж, характерную роль, совершенно отстраненно, выключая свое личное отношение. Мои привычные представления о добре и зле здесь не работают… Я не могу понять, что двигало ею, какая темная сущность души заставила ее сказать Норе Полонской, которая сама была в тяжелейшем состоянии, не являться на похороны и отказаться от всех прав. (Нора или Вероника Полонская - последняя любовная привязанность и единственная свидетельница самоубийства Маяковского)… “

Критики отмечают, что Хаматова сыграла нечто особое, не роль в привычном ее понимании, скорее собственное представление об этой женщине, экзерсисы на тему.

«Лиля Брик осталась для меня ящиком Пандоры, который я так и не разгадала. Но важен был момент мучительного поиска — самое сладкое, что есть в моей профессии, — сказала актриса. — Мне было интересно понять, как Маяковский из нежного и тонкого человека превратился в бронзовый памятник. Наш фильм для зрителя, способного сострадать, сомневаться, анализировать.”

Слева - кадр из фильма. Чулпан Хаматова (Лиля Брик) и Юрий Колокольников (Маяковский). Справа - фото 1922 года: поэт с возлюбленной на курорте.

Природу страсти Маяковского и Брик объясняет в кадре Людмила Максакова: «Модель одна. Она его мучает. Он пишет стихи». Режиссер Александр Шейн увлечен фигурой Маяковского с юност и – давно мечтал сделать о нем кино, а в роли Маяковского снять Леонардо Ди Каприо, разглядев в нем сочетание слабости и силы, красоты и «бугристого уродства». В роли возлюбленной поэта Татьяны Яковлевой он видел Наталью Водянову.

Интересная деталь – в кадре появляется дочь Маяковского — реальная женщина, на исходе жизни. Картина из игровой переходит в документальную - это по сути экспериментальный фильм-исследование, взгляд на историю сквозь призму настоящего.

Артисты на глазах у зрителя перевоплощаются в героев фильма (поэта Владимира Маяковского; женщин, любимых им и оставивших его; друзей, восхищавшихся им и отступивших от него; безжалостных «рыцарей Революции», провозгласивших его своим знаменем), ведут зрителя «в» Маяковского, заставляя прожить его любовную, творческую и человеческую драму.

Маяковского сыграл актер Юрий Колокольников. В фильме также заняты Евгений Миронов, Михаил Ефремов, Никита Ефремов и другие актеры

Фильм «ВМАЯКОВСКИЙ» — центральная часть междисциплинарного проекта «АТЛАС ВМАЯКОВСКИЙ», который погружает зрителя в мир поэта, русского искусства и истории XX—XXI веков. Фильм также можно будет посмотреть 13 и 18 сентября в 18.00 ИНФОРМАЦИЯ О БИЛЕТАХ по ссылке ЗДЕСЬ:

Организатор проекта - агентство CREA Promotion

ЛЕКЦИЯ-МОНОСПЕКТАКЛЬ "Маяковский, которого мы не знали. Одинокий влюбленный."

А 21 сентября (пятница) в Риге будет представлена авторская программа российского биографа Игоря Оболенского «Маяковский, которого мы не знали. Одинокий влюбленный.» Это блестящая лекция-моноспектакль о загадках биографии поэта. ПОДРОБНОСТИ по ссылке ЗДЕСЬ

Игорь Оболенский много лет собирал неизвестные факты о Маяковском; встречался с людьми, которые его хорошо знали; путешествовал по местам, связанным с творчеством и любовными приключениями поэта (в том числе по местам Маяковского в Риге). Итогом этих ислледований и стала программа "Маяковский, которого мы не знали", которая cлушается на одном дыхании, как авантюрный детектив, и переворачивает все представления о Маяковском.