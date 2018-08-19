Калейдоскоп |

В понедельник, 20 августа, в Латвии будет облачно и ветрено, местами пройдут дожди, возможны грозы.

По прогнозам синоптиков, ночью и в первой половине дня дожди ожидаются в основном на севере страны, а вечером кратковременный дождь пройдет уже во всех регионах.

Юго-западный ветер днем порывами усилится до 9-14 метров в секунду. Ночная температура составит +14..+19 градусов, днем воздух прогреется до +19..+24 градусов на севере и до +24..+27 градусов в центральных и юго-восточных регионах страны.

Фото: pixabay.com