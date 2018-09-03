"Я календарь переверну": пользователи соцсетей отметили мэмами 3 сентября

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Калейдоскоп | 3 сентября 2018 года, 20:10

Пользователи соцсетей сегодня соревнуются, кто веселее пошутит по поводу одной из самых известных осенних песен одного из российских исполнителей.

Песня "Третье сентября" Михаила Шуфутинского была написана еще в 1994 году, но только через 20 лет ее ожидала настоящая популярность. В 2011 году в популярной на тот момент соцсети "ВКонтакте" появился первый мем — на картинке был изображен рэпер Рик Росс и цитата из песни. Выбор героя не случаен — рэпера называют "чернокожим двойником Шуфутинского".

С тех пор третьего сентября этот хит вспоминают все интернет-пользователи.

Самые смешные мемы про 3 сентября — в галерее

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Фото: соцсети

Источник: news.rambler.ru
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