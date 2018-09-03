"Я календарь переверну": пользователи соцсетей отметили мэмами 3 сентября
Пользователи соцсетей сегодня соревнуются, кто веселее пошутит по поводу одной из самых известных осенних песен одного из российских исполнителей.
Песня "Третье сентября" Михаила Шуфутинского была написана еще в 1994 году, но только через 20 лет ее ожидала настоящая популярность. В 2011 году в популярной на тот момент соцсети "ВКонтакте" появился первый мем — на картинке был изображен рэпер Рик Росс и цитата из песни. Выбор героя не случаен — рэпера называют "чернокожим двойником Шуфутинского".
С тех пор третьего сентября этот хит вспоминают все интернет-пользователи.
Самые смешные мемы про 3 сентября — в галерее
Сегодня весь день у меня в голове Шуфутинский pic.twitter.com/YiDkoH9VET— Юлещка (@juu_los) September 3, 2018
Уже год с этого помираю— ginger bombshell (@BenzoateOst) September 3, 2018
Две любимые вещи - Крош и Шуфутинский#3сентября pic.twitter.com/kx1es3vOH9
Фото: соцсети