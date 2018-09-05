Калейдоскоп |

В эти дни по дорогам Латвии перемещается караван лошадиных упряжек. Путешествие лошадей длится уже несколько месяцев - обоз направляется из Германии в Россию. Об этом пишет Skaties.lv со ссылкой на телеканал LNT.

Обоз начал свой путь 18 июня, лошади уже успели побывать в Германии, Польше, Калининградской области и в Латвии. Участники мероприятия "Тур титанов" намерены пройти по бывшему торговому маршруту Ганзы.

Координатор тура в странах Балтии Анрис Роланд Криевиньш указал, что ежедневно весящие тонну жеребцы проходят 30 километров, однако впереди еще осталось около 1000 километров пути. Участники "Тура титанов" планируют завершить свое путешествие 4 или 5 октября.

По словам Криевиньша, лошади привыкли к автотранспорту. В свою очередь, проезжающие мимо автоводители ведут себя очень понимающе. Криевиньш отметил, что автомобилисты при обгоне обоза едут медленно и спокойно, иногда даже машут рукой.

Во время путешествия лошади остановятся в более чем 70 разных интересных и значимых местах Германии, Польши, Литвы, Латвии, Эстонии и России.

Фото из Skaties.lv