В Латвии остановился идущий из Германии в Россию обоз лошадей (5)

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Калейдоскоп | 5 сентября 2018 года, 12:54

В эти дни по дорогам Латвии перемещается караван лошадиных упряжек. Путешествие лошадей длится уже несколько месяцев - обоз направляется из Германии в Россию. Об этом пишет Skaties.lv со ссылкой на телеканал LNT.

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Обоз начал свой путь 18 июня, лошади уже успели побывать в Германии, Польше, Калининградской области и в Латвии. Участники мероприятия "Тур титанов" намерены пройти по бывшему торговому маршруту Ганзы.

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Координатор тура в странах Балтии Анрис Роланд Криевиньш указал, что ежедневно весящие тонну жеребцы проходят 30 километров, однако впереди еще осталось около 1000 километров пути. Участники "Тура титанов" планируют завершить свое путешествие 4 или 5 октября.

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По словам Криевиньша, лошади привыкли к автотранспорту. В свою очередь, проезжающие мимо автоводители ведут себя очень понимающе. Криевиньш отметил, что автомобилисты при обгоне обоза едут медленно и спокойно, иногда даже машут рукой.

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Во время путешествия лошади остановятся в более чем 70 разных интересных и значимых местах Германии, Польши, Литвы, Латвии, Эстонии и России.

Фото из Skaties.lv

Комментарии 5
Адельфина50 минут назад
Вообще-то "караван" может быть только верблюдов в пустыне.
А никак не лошадей с повозками. В данном случае уместнее слово "обоз".
2
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Latviešu Patriots36 минут назад
Idiot, tie ir vācu zirgi!
1
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vlad45 минут назад
в пути до границ России и далее караван заметно вырастет в поголовье,счастливого пути лошадки а то наши колхозники морят вас голодом, тем более в этом году с кормами туговато
3
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