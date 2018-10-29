Калейдоскоп |

В Стамбуле кошка прошлась по подиуму вместе с моделями во время модного показа Esmod International Fashion Show, об этом сообщает турецкий телеканал NTV.

Видео курьезного случая опубликовано на YouTube.

На записи видно, как кошка лежит на подиуме прямо под ногами участниц показа, которые вынуждены обходить животное, а затем сама показательно "дефилирует", при этом пытаясь "напасть" на проходящих мимо моделей, чем вызывает смех зрителей.

Источник: РИА Новости

Фото: скриншот из видео