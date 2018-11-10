﻿ Синоптики обещают дождливую субботу, Mixnews.lv

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Синоптики обещают дождливую субботу (1)

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Калейдоскоп | 10 ноября 2018 года, 13:07

В субботу, 10 ноября на всей территории Латвии сохранится пасмурная погода, местами ожидается туман и моросящий дождь, свидетельствует прогноз Global Forecast System.

По прогнозам синоптиков, будет дуть умеренный восточный, юго-восточный ветер, температура воздуха составит +2, +7 градусов, в Курземе - до +7, +9 градусов.

В Риге сегодня временами будет идти дождь, температура воздуха составит +6 градусов.

Комментарии 1
Чухонь6 минут назад
15.07 - на улице плюс 8 дождем не пахнет.
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