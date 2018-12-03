﻿ На смену морозам в Латвии спешат метель и ледяной дождь, Mixnews.lv

Калейдоскоп |

В понедельник на всей территории Латвии погода резко изменится – на смену устойчивым морозам идет циклон, а с ним – туманы и осадки.

Ожидается также небольшая метель, она перейдет в ледяной и моросящий дождь, прогнозируют синоптики.

Облачная погода с дымкой, во второй половине дня – распространившийся с юго-запада туман распространятся по всей территории страны. Дороги обледенеют и будут скользкими.

Скорость умеренного южного, юго-восточного ветра в порывах будет достигать 7-12 м/сек.

Температура воздуха постепенно повысится и вечером достигнет +1..-2 градусов, а на западе Курземе - +2..+5 градусов.

В Риге также прогнозируется небольшая метель, она сменится ледяным и моросящим дождем. Температура воздуха - около 0 градусов, скорость юго-восточного ветра в порывах - до 11 м/сек.

Погодные условия в Латвии определяет восточный край циклона.

Атмосферное давление на уровне моря - от 750 мм ртутного столба на западе до 756 мм ртутного столба на востоке страны.