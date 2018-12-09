﻿ Нью-Йорк захлестнула эпидемия фото с пенисами, Mixnews.lv

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Городской совет Нью-Йорка предложил наказывать нарушителей, рассылающих незнакомцам фотографии пенисов по AirDrop в общественных местах. Об этом сообщает The New York Times.

Правонарушение получило название «киберфлешинг» (cyber-flashing). Авторы инициативы предлагают налагать штраф на нарушителей в размере одной тысячи долларов или отправлять их в тюрьму на год.

Они называют это явление, которое не вписывается в законодательное определение эксгибиоционизма, сексуальным харассментом, завязанным на технологиях.

«Раньше вам нужно было достать длинное пальто и хорошие ботинки для бега [чтобы домогаться незнакомцев]. Благодаря технологиям, вести себя неподобающим образом стало значительно проще», — подчеркнул соавтор закона, республиканец Джозеф Борелли.

Нарушители отправляют порнографические фотографии по AirDrop — технологии в продукции Apple, позволяющей пересылать фотографии по Bluetooth и Wi-Fi всем, у кого включена эта опция в районе 10 метров. Функция позволяет сохранить анонимность, поэтому для жертвы проблематично определить адресанта в многолюдных местах. Неудобство вызывает также и то, что смартфон автоматически показывает передаваемое изображение, которое занимает большую часть экрана.

В июле сообщалось, что во Франции признали преступлением апскертинг — фотографирование девушек под юбками без их ведома в общественных местах. В зависимости от серьезности преступления срок может составить до двух лет лишения свободы, а штраф — до 30 тысяч евро.