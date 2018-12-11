﻿ В Нью-Йорке незнакомцы шлют фото пенисов владелицам айфонов, Mixnews.lv

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Пассажирки метро в Нью-Йорке и других американских городах всё чаще стали жаловаться на то, что незнакомцы шлют им фотографии пенисов («дикпики») с помощью технологии AirDrop, сообщила The New York Times. Издание сочло это сексуальным харассментом, завязанным на технологиях.

Правонарушение получило название «киберфлешинг» (cyber-flashing), но формально такой вид приставаний на законодательном уровне он пока никак не отражён. Но недавно городской совет Нью-Йорка выдвинул на обсуждение новый законопроект, предполагающий штраф в тысячу долларов или год тюрьмы за такое правонарушение.

«В старые времена вам нужно было достать длинное пальто и хорошие ботинки для бега [чтобы домогаться к незнакомцам]. Благодаря технологиям, вести себя неподобающим образом стало значительно проще», — отметил соавтор закона, республиканец Джозеф Борелли.

Нарушители отправляют порнографические фотографии по AirDrop — технологии в продукции Apple, позволяющей пересылать фотографии по Bluetooth и Wi-Fi всем, у кого включена эта опция в районе 10 метров. Функция позволяет сохранить анонимность, поэтому для жертвы проблематично определить адресанта в многолюдных местах. Неудобство вызывает также и то, что смартфон автоматически показывает передаваемое изображение, которое занимает большую часть экрана.

Источник: tjournal