﻿ Из жизни нашего городка: бобер Аскольд решил позавтракать с Пушкиным, Mixnews.lv

Из жизни нашего городка: бобер Аскольд решил позавтракать с Пушкиным
Калейдоскоп | 12 декабря 2018 года, 21:17
Памятник поэту Александру Пушкину в Риге приглянулся диким обитателям латвийской столицы — утром в среду, 12 декабря, около скульптуры был замечен бобер Аскольд. Видеозаписью об этом с DelfiTV в своем Twitter поделился мэр Риги Нил Ушаков.
На видео запечатлено, как бобер сидит рядом с памятником Пушкину и что-то увлеченно грызет.
"Вот так сегодня утром рижский бобер Аскольд завтракал у памятника Пушкину", - написал политик.
Kā Rīgas bebrs Askolds šorīt ieturēja brokastis pie Puškina pieminekļa (c) Delfi pic.twitter.com/gximSSQiic— Nils Ušakovs - Нил Ушаков (@nilsusakovs) 12 декабря 2018 г.