﻿ Из жизни нашего городка: бобер Аскольд решил позавтракать с Пушкиным, Mixnews.lv

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Из жизни нашего городка: бобер Аскольд решил позавтракать с Пушкиным

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Калейдоскоп | 12 декабря 2018 года, 21:17

Памятник поэту Александру Пушкину в Риге приглянулся диким обитателям латвийской столицы — утром в среду, 12 декабря, около скульптуры был замечен бобер Аскольд. Видеозаписью об этом с DelfiTV в своем Twitter поделился мэр Риги Нил Ушаков.

На видео запечатлено, как бобер сидит рядом с памятником Пушкину и что-то увлеченно грызет.

"Вот так сегодня утром рижский бобер Аскольд завтракал у памятника Пушкину", - написал политик.

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