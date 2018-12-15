﻿ В воскресенье Латвию накроет снегопад и метель, Mixnews.lv

Калейдоскоп |

В воскресенье в Латвии будет облачно, а во второй половине дня с юго-востока придет обширная зона осадков, свидетельствует прогноз Global Forecast System.

Так, вечером в Курземе и западной части Земгале будет умеренный снегопад и небольшая метель, поэтому на всей территории страны восточный, юго-восточный ветер усилится до 9-14 метров в секунду.

В ночь на понедельник снег пойдет в центральной части Латвии, днем - в восточных районах. Синоптики прогнозируют, что выпадет 2-6 см снега.

Температура в воскресенье составит +1..-4 градуса, а в Риге около нуля.