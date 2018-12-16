﻿ Астролог рассказал каким знакам зодиака повезет в 2019 году, Mixnews.lv

Калейдоскоп |

Астролог и психолог Лилия Любимова рассказала, что в будущем году удача будет сопутствовать Овнам, Стрельцам, Львам, Водолеям и Весам. По ее словам, этим знакам зодиака будет комфортнее в 2019 году благодаря планетарному положению.

"Это связано с тем, что планета Юпитер, которая приносит самые большие блага и считается планетой счастья, будет всячески этим знакам помогать, им будет чуть больше сопутствовать удача, чем остальным знакам", – приводит слова Любимовой Агентство "Москва".

Она также назвала знаки зодиака, которым повезет меньше – Близнецы, Дева и Рыбы. "Им нужно быть поаккуратнее, не начинать ничего, что связано с работой, карьерой и деньгами", – сказала Любимова. По ее словам, это не совсем удачный год для этих знаков.

Москва 24