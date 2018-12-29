﻿ Зима откладывается: в воскресенье в Латвии - дождь и туман, Mixnews.lv

Зима откладывается: в воскресенье в Латвии - дождь и туман (1)
Калейдоскоп | 29 декабря 2018 года, 18:41
В предпоследний день года погода в Латвии не изменится, прогнозируют синоптики.
Небо будет пасмурным, во многих местах ожидается дымка, местами - туман, небольшой дождь и снег. Больше осадков в воскресенье днем и вечером будет на юге Курземе.
Ожидается безветренная погода или со слабым ветром, температура воздуха составит -1 +4 градуса.
В Риге в воскресенье временами возможны моросящий дождь и туман, температура воздуха составит +1 +3 градуса.
Сосите все аборигены
Ответить