﻿ Владелец продает машину: на такой в 90-е годы катали только в один конец, Mixnews.lv

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На портале объявлений еще 19 декабря появилось объявление о продаже машины. Прочитав лаконичный текст, можно понять, что у автовладельца неплохое чувство юмора, пишет amizanti.lv. Видимо, именно по этой причине это объявление за 10 дней просмотрено уже более 5000 раз.

"S500L, черный и хороший, без ржавчины, удлиненная версия. В 90-е в таком авто можно было прокатиться только один раз, да и то только в багажнике и в одном направлении:)", - сказано в объявлении.