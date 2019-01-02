﻿ Внимание: ожидается сильный ветер, объявлено красное предупреждение, Mixnews.lv

Калейдоскоп |

В среду утром, в Балтийском море у Курземского побережья ожидается усиление северного ветра до 33-34 метров в секунду, из-за чего высота волны в море достигнет 5-8 метров, предупреждает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

В связи с этим синоптики распространили красное предупреждение. Красный уровень означает, что погодные условия очень опасны и могут вызвать серьезный материальный ущерб или человеческие жертвы.

Сообщается, что в ближайшие сутки в центральной части Балтийского моря ожидаются одни из самых высоких волн в истории. В прибрежной зоне объявлено оранжевое предупреждение — в среду ветер усилится до 25-28 метров в секунду. (Оранжевый уровень означает, что погодные условия представляют реальную опасность).

Тем временем как свидетельствует прогноз Global Forecast System, очень ветрено сегодня будет также в западной и центральной части Латвии, в том числе в столице.

Самый сильный ветер ожидается днем и вечером, когда его скорость в порывах на большей части территории страны составит 15-22 м/с, а на побережье - до 24-29 м/с. Самый сильный ветер ожидается в Вентспилсе, Лиепае и Павилосте. В Риге и Юрмале скорость северного ветра составит до 21-26 м/с.

Также дождь перейдет в метель, местами она будет сильной. Передвижение по дорогам будет осложнено из-за гололедицы и плохой видимости. Температура воздуха по стране составит от -1 до +3 градусов.

В Риге в первый рабочий день нового года дождь также сменится метелью, температура составит от 0 до +1 градуса.

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