﻿ Почему гении 20 века выбирали русских женщин, Mixnews.lv

Калейдоскоп |

Авторский вечер российского биографа Игоря Оболенского называется «Русская любовь гениев 20 века». Судьбы участников этих сюжетов переплетены с историей искусства, литературы и моды.

Пабло Пикассо и Сальвадор Дали родились в Испании. Их объединяла не только родина и гениальность, но и любовь к русским женщинам.

Избранницей Пикассо стала балерина Ольга Хохлова, а самой большой любовью Дали- девушка из Казани, выбравшая себе имя Гала.

Cальвадор Дали и его жена Елена Дьяконова.

Русская муза была и у Анри Матисса - ею стала девушки из Сибири Лидия Дилекторская.

Лидия Дилекторская - муза Матисса.

Менее известная страница – история любви Антуана де Сент-Экзюпери к внучке императора Александра Второго княжне Наталье Павловне Палей, одной из самых красивых французских манекенщиц и актрис.

Княжна Наталья Павловна Палей - одна из самых красивых французских манекенщиц и актрис. В неё были влюблены Экзюпери и Ремарк.

Революция и гражданская война вмешались в судьбы всех русских людей и породила такую волну эмиграции, которую можно сравнить разве что с переселением народов. Биограф Игорь Оболенский много лет занимается историей русской эмиграции и Дома Романовых, является автором книг, исследований и документальных фильмов на эту тему.

Художественная среда как самая чувствительная мембрана чутко отреагировала на изменения миропорядка. Именно в европейской художественной среде проявилась индивидуальность и сила характера русских женщин, покинувших родину. Судьбы многих великих художников и литераторов неразрывно связаны с их русскими музами. (А ещё была история композитора Имре Кальмана и Веры Макинской из Перми, шахматного короля Хосе Рауля Капабланки и Ольги Чегодаевой из Тифлиса и многие другие.)

ВИДЕО (30 секунд) с уникальными кадрами – Пикассо и его русская Ольга.

Под занавес года в Москве открылась выставка, посвященная любви Пабло Пикассо и его русской жены Ольги Хохловой. По словам внука художника, cекреты этой истории долгое время хранились в старом сундуке с инициалами Ольги.

Интерес к биографиям деятелей русской эмиграцией начался у Игоря Оболенского с встречи с мадам Шарль-Ру – она была президентом Гонкуровской Академии, биографом Коко Шанель, редактором журнала Vogue. Мадам Шарль-Ру открыла для Оболенского свои уникальные архивы с редчайшими документами и фотографиями и поделилась невероятными историями, которые могла знать только она.

Эти истории, которые биографу удалось записать в домах его многочисленных выдающихся собеседников, и легли в основу его авторских программ в жанре лекция-моноспектакль.

Биограф Игорь Оболенский

Игорь Оболенский побывал в местах, связанных с именами героев этой программы , в домах и соборах, музеях и замках, встречался с потомками выдающихся представителей русской эмиграции. И готов поделиться своими открытиями и впечатлениями со слушателями своего нового авторского вечера.

На экране Splendid Palace зрители увидят уникальные снимки, репродукции шедевров и менее известных картин, и узнают истории из жизни их гениальных создателей.

Программу о русских женах, музах и возлюбленных великих людей 20 столетия можно было бы назвать

"Сказки о любви"

это действительно невероятные сказочные сюжеты, которые в то же время абсолютно прадивы, поскольку их писала сама жизнь.

Об авторе-исполнителе. Игорь Оболенский – российский биограф, писатель, телеведущий. Автор документального телевизионного цикла «Место гения». Обладает редким даром блестящего рассказчика – его сравнивают с Эдвардом Радзинским и Виталием Вульфом. Его широчайшая образованность и любовь к истории культуры делают его авторские вечера настоящими культурными событиями.

Ранее Игорь Оболенский представлял в Риге программы "Мастер и его музы" (о женах Михаила Булгакова), "Выставка Серова: за кулисами легенды", "Бакст-Барышников-Нижинский", "Загадка Ольги Чеховой", "Миллион алых роз" (о художнике Пиросмани), “Модильяни и Ахматова”, “Тайна Матильды” (о Матильде Кшесинской и Доме Романовых) .

БИЛЕТЫ в кассах Splendid Palace, cети "Билешу сервис", в интернете по сслыке ЗДЕСЬ

Адреса билетных касс можно посмотреть по ссылке ЗДЕСЬ: