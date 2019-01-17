﻿ В Латвии будет тепло и дождливо. Но недолго., Mixnews.lv

Калейдоскоп |

В четверг утром, 17 января, на западе и в центральной части Латвии воздух прогрелся до +3..+5 градусов, в южной и юго-западной части страны до +3...+4, на востоке, в свою очередь, температура колеблется в пределах 0. Об этом свидетельствуют данные метеонаблюдений на станциях в Латвии. Теплую погоду синоптики обещают до вечера.

В течение дня будет преимущественно пасмурно, временами дождь, местами снег. Больше всего осадков выпадет в Курземе и Видземе. Ветер юго-западный, порывистый, до 10-16 м/с.

В течение дня максимально воздух прогреется до +2..+5. Уже к вечеру станет прохладнее, начнет подмораживать.

В Риге временами дождь, слой облаков станет менее плотным. Столбик термометра в течение дня поднимется до +2..+4 градусов.

Погодные условия в Латвии определяет циклон с центром в Финском заливе.