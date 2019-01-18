﻿ Прогноз: в Латвии похолодает до -20 градусов. Или не похолодает., Mixnews.lv

Калейдоскоп |

В ближайшем будущем в Латвии может существенно похолодать, следующая неделя может стать самой холодной в этой зиме, сообщают синоптики. Правда, прогнозы пока довольно противоречивы, что по температуре, что по количеству осадков.

В субботу, 19 января, будет солнечно, как и в воскресенье. Ночью и в первой половине дня с севера движется атмосферный фронт, неся с собой снежные осадки – от умеренных до сильных.

В первой половине следующей недели сильный мороз также маловероятен, а вот дальше может похолодать вплоть до -20 градусов. Пока прогнозы синоптиков относительно этого неуверенные. Ранее говорилось о том, что самые сильные морозы и обильный снегопад выпадут на вторую половину зимы. Ожидается волна холода, которая затронет центральную и западную часть Европы.