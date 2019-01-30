﻿ В Латвии ожидается "африканская оттепель", Mixnews.lv

Калейдоскоп |

В предстоящие выходные Латвии достигнут теплые воздушные массы из Африки, поэтому ожидаются оттепель и дожди, прогнозирует Global Forecast System.

В пятницу, 1 февраля, прогнозируются осадки в виде снега и дождя, а в субботу и воскресенье преимущественно будет идти только дождь. Также синоптики предупреждают о гололеде и тумане.

Температура воздуха в первые дни февраля повысится до +1 +4 градусов.

На следующей неделе прогнозируется постепенное похолодание.

Сегодня, 30 января, на территории Латвии переменная облачность, местами — кратковременный снегопад. Дует южный ветер до 4 метров в секунду, температура воздуха по стране составит от -3 до +1 градуса. В Риге сегодня облачно с прояснениями, без существенных осадков, днем будет около 0, к вечеру похолодает до -3 -4 градусов.

Фото: Flickr/just1snap