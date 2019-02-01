﻿ TEZ TOUR открыл программу чартерных рейсов из Риги в итальянскую Анкону, Mixnews.lv

Директор TEZ TOUR Latvija убежден: Италия начинается с Анконы

Калейдоскоп |

С 1 по 3 февраля на Кипсале проходит 26-я международная выставка-ярмарка туризма “Balttour 2019”. В день открытия на стенде TEZ TOUR царило особенное оживление - знаменитый латвийский певец Интарс Бусулис представлял гостей мероприятия, на котором международный туроператор TEZ TOUR открыл программу чартерных рейсов из Риги в итальянский регион Марке.

Этот регион уникален своей природой и климатом, рассказал руководитель департамента туризма региона Марке Амедео Чикарелли. Утром вы можете подняться в горы и кататься на лыжах, а час спустя оказаться на солнечном пляже у теплого Адриатического моря.

Посол Италии в Латвии Себастьяно Фульчи и вовсе признался, что каждый свой отпуск он проводит исключительно на курортах региона Марке. ("А я в Италии был всего дважды, да и то по делам на джазовом фестивале в Венеции", - с грустью признался Бусулис, и пообещал, что уж третий визит будет точно в Марке). Себастьяно Фульчи подчеркнул, что благодаря туризму развивается сотрудничество Италии и Латвии, а это и является главной задачей его работы.

Уже второй год подряд TEZ TOUR будет выполнять чартерную программу на Итальянскую Адриатику в сотрудничестве с Латвийской национальной авиакомпанией airBaltic. И свое глубокое удовлетворение сотрудничеством выразил присутствующий на мероприятии председатель правления Air Baltic Мартин Гаусс.

Рейсы будут проходить по субботам по маршруту Рига - Анкона (регион Марке), в период с 15 июня по 17 августа, причем с очень удобным для туристов расписанием в утреннее время. Вылет из Риги в 8:30, и учитывая время в пути 2,40 ч. еще до обеда вы окажетесь на месте.

Италия начинается с Анконы, убежден директор TEZ TOUR Latvija Константин Пальгов. "Это страна, которая никого не может оставить равнодушным. Это может быть экскурсионный тур или отдых на пляже - Италия может предложить очень многое. Не всем по карману индивидуальная поездка в Италию, и путешествие с TEZ TOUR оказывается более выгодным. Просто потому, что заключаются глобальные контракты, не нужно переплачивать, платить отдельно за перелет, за гостиницу и за трансфер".

В сезоне 2019 TEZ TOUR предлагает более разнообразный отдых: пляжный отдых, 7-дневные экскурсионные туры по Италии, тематические программы (например, гастрономические и винные туры), посещение музыкальных мероприятий (концерты и фестивали классической и современной музыки) и, разумеется, шопинг-туры. Ведь регион Марке славится развитой легкой промышленностью: модная итальянская обувь по большей части сделана мастерами Марке. Поэтому многие туристы совмещают отдых с выгодным шопингом в многочисленных аутлетах.

Познакомиться более подробно со всеми предложениями чартерных рейсов из Риги в Анкону можно прямо на стенде TEZ TOUR во время выставки “Balttour 2019” до 3 февраля, поторопитесь!