﻿ Появился новый тизер четвертых "Мстителей", Mixnews.lv

Калейдоскоп |

В сети появился новый тизер-трейлер фильма «Мстители: Финал». Об этом сообщает Deadline.

По данным портала, премьера тизера состоялась перед началом Супербоула в США.

Как отмечается, в рекламном ролике для Супербоула можно увидеть Стива Роджерса (Крис Эванс), Клинта Бартона (Джереми Реннер) и Тони Старка (Роберт Дауни-младший).

Ранее СМИ сообщили, что в трейлерах новых «Мстителей» не будет спойлеров.