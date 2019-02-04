﻿ Появился новый тизер четвертых "Мстителей", Mixnews.lv

Появился новый тизер четвертых "Мстителей"
Калейдоскоп | 4 февраля 2019 года, 10:37
В сети появился новый тизер-трейлер фильма «Мстители: Финал». Об этом сообщает Deadline.
По данным портала, премьера тизера состоялась перед началом Супербоула в США.
Как отмечается, в рекламном ролике для Супербоула можно увидеть Стива Роджерса (Крис Эванс), Клинта Бартона (Джереми Реннер) и Тони Старка (Роберт Дауни-младший).
Ранее СМИ сообщили, что в трейлерах новых «Мстителей» не будет спойлеров.
Источник: Газета.ru