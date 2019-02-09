﻿ Синоптики обещают теплое, но дождливое воскресенье, Mixnews.lv

Синоптики обещают теплое, но дождливое воскресенье (1)
Калейдоскоп | 9 февраля 2019 года, 18:34
В воскресенье, с южным ветром в Латвию продолжат поступать теплые воздушные массы, поэтому температура воздуха повысится до +3, +6 градусов, свидетельствует прогноз Global Forecast System.
Ночью и утром местами ожидается дождь и мокрый снег, днем также возможны кратковременные дожди.
Ветер будет дуть порывами до 9-14 метров в секунду, на побережье - до 18 метров в секунду.
В Риге ночью временами возможен дождь, днем существенных осадков не ожидается. Воздух прогреется до +5 градусов.
А он Нашшшшшшшшшшш
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