﻿ Весна не за горами! В Латвию вернулись первые перелетные птицы, Mixnews.lv

Калейдоскоп |

В субботу, 16 февраля, в Латвии были замечены первые прилетевшие перелетные птицы - полевые жаворонки в Скрундском и Салдусском краях, свидетельствует информация Latvijasputni.lv.

12 февраля в Ницском крае замечены 40-50 серых гусей, 10 февраля - летевшие над территорией Айзпутского края три малых лебедя, 8 февраля в Ницском крае - один белолобый гусь и 13 канадских гусей.

В Лиепайском, Дурбском и Гробиньском краях замечены три серых гуся и девять лебедей-кликунов.

Первыми в Латвию весной обычно возвращаются гуси и утки, выпь, белая большая цапля, журавль, чибис, золотистая ржанка, полевой и лесной жаворонки.

Фото: pixabay.com