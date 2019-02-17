﻿ Весна не за горами! В Латвию вернулись первые перелетные птицы, Mixnews.lv

Весна не за горами! В Латвию вернулись первые перелетные птицы (9)

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Калейдоскоп | 17 февраля 2019 года, 15:26

В субботу, 16 февраля, в Латвии были замечены первые прилетевшие перелетные птицы - полевые жаворонки в Скрундском и Салдусском краях, свидетельствует информация Latvijasputni.lv.

12 февраля в Ницском крае замечены 40-50 серых гусей, 10 февраля - летевшие над территорией Айзпутского края три малых лебедя, 8 февраля в Ницском крае - один белолобый гусь и 13 канадских гусей.

В Лиепайском, Дурбском и Гробиньском краях замечены три серых гуся и девять лебедей-кликунов.

Первыми в Латвию весной обычно возвращаются гуси и утки, выпь, белая большая цапля, журавль, чибис, золотистая ржанка, полевой и лесной жаворонки.

Фото: pixabay.com

Комментарии 9
Latviešu Patriots1 час назад
Ja tie putni nedzied Latviski, tad lai lido prom!
5
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Patriot1 час назад
Pèc Krievijas
1
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yes1 час назад
единственные кто вернулись
1
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