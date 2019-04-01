﻿ Российский биограф посвящает Вие Артмане программу о королевах экрана, Mixnews.lv

Калейдоскоп |

5 июня в Splendid Palace пройдёт биографический вечер Игоря Оболенского «Королевы без грима. Триумф на экране и драма за кулисами» - о загадках биографий Любови Орловой, Людмилы Гурченко и Вии Артмане.

Свою новую авторскую программу из цикла «Судьба красоты» российский биограф посвящает 90-летию Вии Артмане.

На сцене и экране героини программы были дивами, звездами, примадоннами. А что было «за кадром» публичной славы? Игорю Оболенскому удалось попасть «за кулисы» легендарных биографий. Жанр программы – лекция-моноспектакль. На экране зрители увидят редкие фотографии и кадры. Прозвучат ответы на многие вопросы, которые принято было считать «очень личными».

Как Любовь Орлова была связана с Латвией? Почему Чарли Чаплин оплачивал ее пластические операции? Почему Людмила Гурченко выходила замуж 6 раз? Кто на самом деле был главным мужчиной в ее жизни? Что рассказывала Вия Артмане о своей связи с Леонидом Брежневым? Был ли роман у Сталина и Орловой? А у Александрова и Эйзенштейна? Чем звездам экрана приходилось расплачиваться за успех? Любовь, cемья, предательство, триумфы и трагедии...

Игорь Оболенский с актрисой Олесей Cудзиловской, cыгравшей Любовь Орлову в фильме «Орлова и Александров». Олеся была гостьей его авторского биографического вечера.

Биограф Игорь Оболенский откроет неизвестные грани невероятных судеб этих великих женщин, чьи непридуманные истории — фотография века. В историях, которые зрители услышат в этот вечер, переплетены сюжеты, cвязанные с Феллини, Гретой Гарбо, Пикассо, Марлен Дитрих и другими многими знаковыми звездами 20 века.

Игорь Оболенский во время съемок фильма о Людмиле Гурченко с мужем актрисы Сергеем Сениным в квартире Людмилы Марковны.

Игорю Оболенскому довелось встречаться с людьми, близко знавшими Любовь Орлову, записать их воспоминания. C Людмилой Гурченко он встречался лично, снял документальный фильм о ней. Отдельная тема в истории встреч биографа с легендами – знакомство с Вией Артмане. Оболенский писал о ней, сделал документальный фильм. Своими открытиями он поделится со зрителями своей новой программы. Это будет признание в любви трем королевам – таким разным и таким любимым.

C дочкой Вии Артмане Кристианой во время съемок телевизионной программы о латвийской актрисе.

Творческие вечера Игоря Оболенского в жанре лекция-моноспектакль проходят в разных странах и всегда становятся настоящими культурными событиями. Игорь Оболенский - писатель, cценарист, биограф. Блестящий эрудированный рассказчик. Автор множества книг о жизни замечательных людей.

Книги Игоря Оболенского об известных людях в книжных сетях сразу попадают в топ продаж в жанре "Биография". В крупнейшем российском издательстве АСТ его книги выходят в серии "Сенсационный проект Игоря Оболенского".

Вечер о королевах киноэкрана – для тех зрителей, которые стремятся быть в курсе новых интересных фактов, разбираться в культурном контексте эпохи.

Билеты в кассах "Билешу сервис" и кассах Splendid Palace.

Билеты в интернете по ссылке ЗДЕСЬ

Адреса касс в разных районах города по ссылке ЗДЕСЬ