﻿ Российский биограф посвящает Вие Артмане программу о королевах экрана, Mixnews.lv

Российский биограф посвящает Вие Артмане программу о королевах экрана (1)
5 июня в Splendid Palace пройдёт биографический вечер Игоря Оболенского «Королевы без грима. Триумф на экране и драма за кулисами» - о загадках биографий Любови Орловой, Людмилы Гурченко и Вии Артмане.
Свою новую авторскую программу из цикла «Судьба красоты» российский биограф посвящает 90-летию Вии Артмане.
На сцене и экране героини программы были дивами, звездами, примадоннами. А что было «за кадром» публичной славы? Игорю Оболенскому удалось попасть «за кулисы» легендарных биографий. Жанр программы – лекция-моноспектакль. На экране зрители увидят редкие фотографии и кадры. Прозвучат ответы на многие вопросы, которые принято было считать «очень личными».
Как Любовь Орлова была связана с Латвией? Почему Чарли Чаплин оплачивал ее пластические операции? Почему Людмила Гурченко выходила замуж 6 раз? Кто на самом деле был главным мужчиной в ее жизни? Что рассказывала Вия Артмане о своей связи с Леонидом Брежневым? Был ли роман у Сталина и Орловой? А у Александрова и Эйзенштейна? Чем звездам экрана приходилось расплачиваться за успех? Любовь, cемья, предательство, триумфы и трагедии...
Игорь Оболенский с актрисой Олесей Cудзиловской, cыгравшей Любовь Орлову в фильме «Орлова и Александров». Олеся была гостьей его авторского биографического вечера.
Биограф Игорь Оболенский откроет неизвестные грани невероятных судеб этих великих женщин, чьи непридуманные истории — фотография века. В историях, которые зрители услышат в этот вечер, переплетены сюжеты, cвязанные с Феллини, Гретой Гарбо, Пикассо, Марлен Дитрих и другими многими знаковыми звездами 20 века.
Игорь Оболенский во время съемок фильма о Людмиле Гурченко с мужем актрисы Сергеем Сениным в квартире Людмилы Марковны.
Игорю Оболенскому довелось встречаться с людьми, близко знавшими Любовь Орлову, записать их воспоминания. C Людмилой Гурченко он встречался лично, снял документальный фильм о ней. Отдельная тема в истории встреч биографа с легендами – знакомство с Вией Артмане. Оболенский писал о ней, сделал документальный фильм. Своими открытиями он поделится со зрителями своей новой программы. Это будет признание в любви трем королевам – таким разным и таким любимым.
C дочкой Вии Артмане Кристианой во время съемок телевизионной программы о латвийской актрисе.
Творческие вечера Игоря Оболенского в жанре лекция-моноспектакль проходят в разных странах и всегда становятся настоящими культурными событиями. Игорь Оболенский - писатель, cценарист, биограф. Блестящий эрудированный рассказчик. Автор множества книг о жизни замечательных людей.
Книги Игоря Оболенского об известных людях в книжных сетях сразу попадают в топ продаж в жанре "Биография". В крупнейшем российском издательстве АСТ его книги выходят в серии "Сенсационный проект Игоря Оболенского".
Вечер о королевах киноэкрана – для тех зрителей, которые стремятся быть в курсе новых интересных фактов, разбираться в культурном контексте эпохи.
Билеты в кассах "Билешу сервис" и кассах Splendid Palace.
Билеты в интернете по ссылке ЗДЕСЬ
Адреса касс в разных районах города по ссылке ЗДЕСЬ
Это один из реально великих фильмов Рижской киностудии, где выступила самого высокого международного уровня плеяда великих латышских артистов.
Какой фильм, какие имена - и это всё утеряно...
Времена землемеров (фильм)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)
Фильм шёл с латышскими субтитрами.
Мне кажется лучше было бы предложить версии и с латышскими, и с русскими субтитрами.