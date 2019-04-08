﻿ Актрисы московских мюзиклов проведут в Риге "Добрый вечер в клубе "Гамлет", Mixnews.lv

Калейдоскоп |

8 мая московское трио Backstage girlsband приглашает рижан в джаз-кабаре

Backstage Girlsband – три яркие молодые певицы и актрисы, лауреаты фестиваля Jazz Voices, участники TNT Music Party. Коллектив регулярно выступает на популярных джазовых площадках Москвы (JAM CLUB Андрея Макаревича, Союз Композиторов, Rhythm&Blues Café, джаз-клуб «Кино» и других).

Концерт проходит в рамках нового проекта «Добрый вечер в клубе «Гамлет» - на площадке, где базируется ассоциация латвийских актеров.

Актрисы мюзиклов, яркие певицы и просто красавицы - эти три девушки покоряют зрителей красивыми голосами, молодой энергией, тонким юмором и чувством стиля. Каждый номер программы решен как маленький эстрадный спектакль. Одна из участниц - Алиса Лубенская - вице-чемпионка России по спортивным бальным танцам. Другая - Янина Тихонова - выпускница театрального института ГИТИС. Третья - Ксения Шклярова - выпускница эстрадно-джазового отделения Института современного искусства. Их программа - это точка пересечения джаза, театра и танца, гламур и артистизм.

В программе - самые популярные джазовые стандарты, популярные хиты в джазовых обработках (от Тома Джонса до Леди Гаги и Бритни Спирс. Гвоздь программы - «Billie Jean» Майкла Джексона в фокстроте!) , а также лучшее из русского ретро, в том числе хиты из любимых кинофильмов.

Видео со съемок фотосессии по мотивам фильма "Карнавальная ночь".

БИЛЕТЫ по ссылке ЗДЕСЬ

Адреса касс "Билешу сервис" во всех районах города ЗДЕСЬ

Клуб-театр «Гамлет» - уникальное место в Старой Риге (Яня Сета, 5). Уютный зал, богемная атмосфера, отличный звук. В цену билета входит место за столиком и бокал отличного вина. Работает театральный бар. Вечер состоится 8 мая в 20.00