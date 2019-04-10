﻿ Смертная казнь за селфи? В Таиланде - запросто!, Mixnews.lv

Пляж Май Кхао на северо-востоке Пхукета стал настоящей меккой для туристов со всего мира, но привлекает людей не только прозрачной водой и чистым песком. Маи-Кхао-Бич называют "аэропортным" пляжем - "Санамбин-бич".

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Дело в том, что он находится прямо возле взлетной полосы аэропорта Пхукет. Многие отдыхающие приходят сюда только для того, чтобы сделать экзотическое селфи на фоне взлетающего самолета, проносящегося над пляжем на минимальной высоте. Снимки и вправду получаются колоритные, отчего десятки туристов готовы часами караулить моменты взлета и посадки, чтобы поймать несколько секунд экстремальных кадров.

Ныне популярный пляж стал предметом ожесточенного спора между аэропортом, туристами и местными жителями.

На прошлой неделе руководство аэропорта анонсировало меры по закрытию части пляжа и полному запрету на фотографирование в "зоне безопасности". По их словам, это отвлекает пилотов во время самого ответственного отрезка полета и чревато катастрофой.

Наказание будет варьироваться от штрафа до смертной казни в случае злостного многократного нарушения.

Туристам также советуют отказаться от использования на этом пляже ярких фонариков и беспилотников. Кстати, дроны стали одной из новых проблем аэропортов во всем мире. Из-за них нередко приходится отменять рейсы.

Местные жители и туристы назвали готовящийся запрет нелепым и призвали отказаться от таких суровых мер. По их словам, это значительно сократит поток туристов и ударит по местному малому бизнесу.

Новости Mail.ru