﻿ Режиссер представит рижанам фильм о самой сильной женщине планеты, Mixnews.lv

Калейдоскоп |

16 апреля в клубе «Культурная линия» пройдет встреча с журналистом телеканала НТВ, режиссером-документалистом Александром Зиненко.

Вход на встречу свободный. Резервация месть по электронной почте kulturaslinija@gmail.com

Александр Зиненко считается мэтром российского телеэкрана - на телевидении он работает с 90-го года. Был международным обозревателем, корреспондентом-международником, аккредитованным при МИДе.

Коллегами Александра Зиненко в разное время были легенды российского телевидения - Владимир Познер, Татьяна Миткова, Леонид Парфенов, Александр Гурнов. В телевизионной Школе Познера он преподает журналистское мастерство.

В 1993-м году по приглашению Татьяны Митковой перешел в легендарную ТСН – телевизионную службу новостей и в отдел спецпроектов НТВ. НТВ было первой в стране частной телекомпанией общественно-политической направленности.

В 1997 году Александр Зиненко стал первым российским журналистом, которому удалось попасть в закрытую для любой иностранной прессы страну - КНДР. В 1998 году основал на НТВ телепрограмму «Профессия - репортер», ставшую одним из самых популярных телепроектов на российском телевидении. Название для передачи придумал Леонид Парфенов.

Сегодня Александр Зиненко лауреат ТЭФИ, трижды лауреат национальной премии в области неигрового кино и телевидения «Лавровая ветвь». Автор фильмов из цикла «Профессия — репортер», документальных циклов «Новейшая история» и «Однажды в России», проекта «Враги народа». Преподает журналистское мастерство в Школе Познера, является членом экспертного совета Школы.

Героиня фильма "Непобедимая" Ольга Бунина - 13-кратная чемпионка мира по армрестлингу.

Александр Зиненко представит документальную мелодраму "Непобедимая" - о самой сильной женщине планеты. Это история удивительного человека Ольги Николаевны Буниной – инвалида, при этом 13-кратной чемпионки мира по армрестлингу и мамы четверых детей, трое из которых - приемные.

На съемки ушло два года, съемочная группа работала с Ольгой и ее семьей по 14 часов в сутки. Зрители после просмотра фильма признаются, что это документалистика, которая переворачивает отношение к жизни и заставляет сделать переоценку ценностей.

О том, что такое настоящая телевизионная публицистика,

допустимы ли провакации в репортажах,

возможно ли в наше время свободное телевидение,

убьет ли интернет телевидение,

как меняются запросы телевизионной аудитории,

какую черту нельзя переступать в погоне за рейтингами,

сможет ли в дальнейшем качественная телепродукция конкурировать с развлекательными и криминальными сюжетами,

насколько велик разрыв между телевизионной картинкой и реальной жизнью в России?

Эти и другие вопросы, cвязанные с современным телевидением, рижские зрители смогут обсудить с мэтром НТВ.

Встреча состоится 16 апреля, во вторник, в 19 часов в конференц-зале отеля Avalon (ул. 13 января, 19).

Вход свободный. Резервация мест в зале по электронной почте kulturaslinija@gmail.com