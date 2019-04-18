﻿ Фантазия через край: мама сделала дочери "пасхальную прическу", Mixnews.lv

Фантазия через край: мама сделала дочери "пасхальную прическу" (1)

43-летняя Эрин Балог из Сан-Маркоса, штат Калифорния, в честь приближающегося праздника Пасхи сделала невероятную прическу своей 10-летней дочери Куинн.

Длинные волосы девочки мама заплела в шикарные косы, а затем с помощью заколок, каркаса и резинок превратила их в плетеную пасхальную корзинку, которую украсила искусственной травой и разноцветными яйцами, а также яркими лентами.

Судя по ролику, размещенному в YouTube, Куинн осталась очень довольна маминым креативом.

Комментарии 1
...31 минуту назад
то, что у девочки красивые волосы,без сомнения. но это не повод делать такую прическу. что сотворит мама, как видимо, профессионал,на другие праздники? на рождество? будут только колокольчики или младенца нянчить будут?
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