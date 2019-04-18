﻿ Фантазия через край: мама сделала дочери "пасхальную прическу", Mixnews.lv

Фантазия через край: мама сделала дочери "пасхальную прическу" (1)
Длинные волосы девочки мама заплела в шикарные косы, а затем с помощью заколок, каркаса и резинок превратила их в плетеную пасхальную корзинку, которую украсила искусственной травой и разноцветными яйцами, а также яркими лентами.
Судя по ролику, размещенному в YouTube, Куинн осталась очень довольна маминым креативом.
то, что у девочки красивые волосы,без сомнения. но это не повод делать такую прическу. что сотворит мама, как видимо, профессионал,на другие праздники? на рождество? будут только колокольчики или младенца нянчить будут?
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