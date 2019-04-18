﻿ Фантазия через край: мама сделала дочери "пасхальную прическу", Mixnews.lv

43-летняя Эрин Балог из Сан-Маркоса, штат Калифорния, в честь приближающегося праздника Пасхи сделала невероятную прическу своей 10-летней дочери Куинн.

Длинные волосы девочки мама заплела в шикарные косы, а затем с помощью заколок, каркаса и резинок превратила их в плетеную пасхальную корзинку, которую украсила искусственной травой и разноцветными яйцами, а также яркими лентами.

Судя по ролику, размещенному в YouTube, Куинн осталась очень довольна маминым креативом.