﻿ В Америке покажут спектакль о рижанах-эмигрантах, Mixnews.lv

Калейдоскоп |

В главных ролях Андрей Гаркави и Татьяна Черковская.

13 мая в Риге состоится последний в этом сезоне спекаткль «Танго «Эспланада».

В новом сезоне этот театральный проект отправляется в Америку - по приглашению драматурга Александра Этмана спектакль будет показан в Чикаго. А 13 мая у рижан ещё есть возможность посмотреть этот спектакль в Доме Москвы.

Премьера этого театрального проекта стала для культурной Риги событием, на которое съехались бывшие рижане из разных стран мира. Драматург Александр Этман – сам экс-рижанин, а ныне - известный издатель, живущий в Чикаго и до сих пор влюбленный в родной город. Герои пьесы - тоже бывшие рижане.

В сюжете лирической комедии - интрига, тайна, тонкие размышления о сложностях любви и, конечно, танго. По замыслу автора пьесы в спектакле звучит танго Оскара Строка - семья Александра Этмана дружила с композитором, это часть семейной истории.

Легендарный главный режиссер Рижского ТЮЗа Адольф Шапиро во время последнего приезда в Ригу с коллегами по ТЮЗу актерами Владом Давыденко (в спектакле "Танго "Эспланада" Влад играет доктора) и Юрием Кушпело (в спектакле - несостоявшийся жених главной героини).

В спектакле заняты актеры, чья творческая биография связана с легендарным Рижским ТЮЗом. В главных ролах заняты Татьяна Черковская и Андрей Гаркави, cоздатели популярной в Риге арт-платформы Stadia. В спектакле они играют расставшихся, но до сих пор любящих супругов. (Татьяна и Андрей – партнеры не только в театре, но и в жизни. В афише спектакля используется их реальная свадебная фотография.)

Юрий Кушпело в роли влюбленного американца.

В яркой характерной роли занят диктор Первого Балтийского канала Юрий Кушпело, тоже в прошлом актер Рижского ТЮЗа. Подругу героини играет актриса Юлия Жлутко, лаурет национальной театральной премии Spelmaņu nakts.

Билеты от 12 евро в кассах Дома Москвы и в сети «Билешу сервис».

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Фото: Сергей Барановский, Наталья Коргина,Алексей Мельник.