﻿ Рами Малек объявлен новым противником Бонда, Mixnews.lv

Калейдоскоп |

Актерский состав финального приключения Дэниела Крейга на посту 007 был объявлен в поместье Яна Флеминга GoldenEye на Ямайке (да-да, и новая девушка у Бонда тоже появится!).

Впервые раскрыты некоторые подробности пока еще не имеющего названия фильма "Бонд 25", пишет Daily Mail.

Главная сенсация - обладатель премии "Оскар" Рами Малек станет основным противником агента секретной службы Ее Величества. Звезда "Богемской рапсодии" пообещал, что "не даст легкой жизни мистеру Бонду" в финальной взрывной части франшизы. 51-летний Дэниел Крейг в пятый и последний раз вернется в образе обаятельного, но беспощадного Джеймса Бонда, роли, сыгранной им в фильмах "Казино Рояль", "Квант милосердия", "007: Координаты Скайфолл" и "Спектр".

Также в новый фильм вернутся французская актриса Леа Сейду в роли Маделин Свонн и Наоми Харрис в роли секретарши Манипенни. 30-летняя кубинская актриса Ана де Армас станет новой девушкой Джеймса Бонда.

В фильме "Бонд 25" агент оставит секертную службу, но его беззаботный отдых на Ямайке будет прерван визитом старого друга Феликса из ЦРУ с просьбой о помощи. Миссия по спасению похищенного ученого окажется гораздо более коварной, чем ожидалось, ведя Бонд на путь таинственного злодея, вооруженного опасными новыми технологиями. "Бонд 25", как ожидается, выйдет в свет 8 апреля 2020 года - в настоящее время нет названия для последнего фильма. Режиссер «Настоящий детектив» Кэри Фукунага стоит у руля "Бонда 25" и является первым американским режиссером в истории сериала.