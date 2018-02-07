Олимпиада-2018 |

Президент Латвии Раймонд Вейонис с супругой Иветой Вейоне сегодня отправится с официальным визитом в Корею.

8 февраля Вейонис примет участие в церемонии поднятия государственного флага Латвии в олимпийской деревне в Пхенчхане и в торжественном ужине, который устраивает президент МОК Томас Бах.

9 февраля президент посетит олимпийский дом Словакии, встретится с волонтерами Олимпиады и представителями оргкомитета из Латвии, побывает на приеме у президента Республики Корея Мун Чжэ Ина и будет присутствовать на церемонии открытия XXIII Зимних Олимпийских игр.

10 февраля Вейонис примет участие в рабочем ужине, который устраивает замруководителя группы межпарламентского сотрудничества Кореи и Латвии. 10, 11 и 12 февраля президент побывает на соревнованиях с участием латвийских спортсменов.

13 февраля у президента Латвии запланированы встреча с президентом Республики Корея Мун Чжэ Ином, открытие посольства Латвии и участие в ужине, который устраивает почетный генконсул Латвии в Корее Квон Кён Хун.

В завершение визита 14 февраля президент примет участие в открытии латвийско-корейского бизнес-форума, подпишет договор о сотрудничестве Латвийского агентства инвестиций и развития с Корейской ассоциацией импортеров и протокол о намерениях сотрудничества в переносе технологий, среде стартапов и инноваций, встретится с председателем парламента Кореи Чон Се Гюном.

Фото: Latvijas armija