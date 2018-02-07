Олимпиада-2018 |

Олимпийская команда Латвии, отправляющаяся на Игры в южнокорейский Пхенчхан, является сильнейшей из всех латвийских сборных, когда-либо выступавших на зимних олимпиадах. Об этом в интервью Neatkarīgā Rīta avīze заявил президент Латвийского олимпийского комитета Алдон Врублевскис.

На вопрос о составе латвийской команды на предстоящей Олимпиаде, он отметил, что она имеет все шансы завоевать медали.

"В качественном плане он лучше, нежели раньше - едет большая часть медалистов, которые и после Сочи показали, что способны одерживать победы - как на европейских, так и на мировых турнирах, в санной командной эстафете, скелетоне, бобслейных четверках и двойках. Такой титулованной команды, как сейчас у нас еще не было. Есть также несколько молодых, перспективных спортсменов, которые тоже, если повезет, могут себя проявить. На многих стартах удача действительно очень важна. Это доказывает, например, случай конькобежца Харальда Силова во время массового катания на чемпионате Европы - после 16 кругов он был первый, но из-за технической или чисто человеческой ошибки остался без медали. Конечно, главная надежда на санные виды спорта, а также на биатлониста Андрея Расторгуева", - сказал Врублевскис.

Зимние Олимпийские игры в Пхенчхане стартуют 9 февраля и завершатся 25 февраля.

Делегация Латвии станет самой малочисленной за 12 лет. Флаг Латвии на церемонии открытия Олимпийских игр в Пхенчхане понесет бобслеист Даумантс Дрейскенс.