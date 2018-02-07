Норвежцы привезли на Игры-2018 более шести тысяч доз препаратов против астмы (16)
Олимпиада-2018 | 7 февраля 2018 года, 13:43
Норвежская олимпийская сборная привезла с собой на Игры-2018 в Пхенчхане более 6 тысяч доз противоастматических препаратов, сообщает RT.
По информации местого канала NRK, норвежцы привезли на Олимпиаду препаратов больше, чем спортсмены из Финляндии, Швеции и Германии.
Отмечается, что по количеству ингаляторов норвежцы превосходят финнов и шведов в десятки раз.
Фото из Flickr
Источник: Газета.ru
там олимпиада для инвалидов проводится что ли?
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А сколько америкосы привезут ,мы даже не узнаем ...
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Норвежцы привезли на Игры-2018 более шести тысяч доз препаратов против астмы, мельдоний называется.
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