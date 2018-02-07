Олимпиада-2018 |

Норвежская олимпийская сборная привезла с собой на Игры-2018 в Пхенчхане более 6 тысяч доз противоастматических препаратов, сообщает RT.

По информации местого канала NRK, норвежцы привезли на Олимпиаду препаратов больше, чем спортсмены из Финляндии, Швеции и Германии.

Отмечается, что по количеству ингаляторов норвежцы превосходят финнов и шведов в десятки раз.

Фото из Flickr