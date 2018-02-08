Олимпиада-2018 |

Пхенчхан построил лучшую олимпийскую деревню за , заявил на Латвийском радио генеральный секретарь Латвийского Олимпийского комитета (ЛОК) и руководитель олимпийской делегации Жорж Тикмерс.

По его словам, в этот раз латвийским спортсменам не надо искать своих сантехников и электриков, как это бывало на прошлых Олимпиадах.

При этом Тикмерс признался, что небольшие проблемы возникли с системой отопления, так как в помещениях установлен пол с подогревом, а не все могут понять, как его регулировать. Но на помощь быстро приходят волонтеры, отметил он.

Кроме того, генсек ЛОК признался, что, возможно, латвийским спортсменам хотелось бы чуть больше места в комнатах.

Напомним, президент Латвии Раймонд Вейонис с супругой Иветой Вейоне сегодня примут участие в церемонии поднятия государственного флага Латвии в олимпийской деревне в Пхенчхане и в торжественном ужине, который устраивает президент Международного олимпийского комитета Томас Бах.

Завтра, 9 февраля, президент посетит олимпийский дом Словакии, встретится с волонтерами Олимпиады и представителями оргкомитета из Латвии, побывает на приеме у президента Республики Корея Мун Чжэ Ина и будет присутствовать на церемонии открытия XXIII Зимних Олимпийских игр.