Олимпиада-2018 |

Депутат Госдумы и экс-чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Николай Валуев высказался о решении CAS о недопуске российских спортсменов.

"Изначально эта Олимпиада ущербная. Такой она, наверное, и запомнится, потому что там не будет сильнейших спортсменов", — заявил Валуев, добавив, что речь идет о тех, кого отстранили безосновательно.

"Таким образом, сегодня сам принцип олимпизма уже утерян. Всем ясно, что все это политическая игра", — заключил чиновник. Его слова приводит RT.

Напомним, Cпортивный арбитражный суд (CAS) отклонил иск группы российских спортсменов к Международному олимпийскому комитету. Россияне требовали обязать комитет допустить их на предстоящие игры в Южной Корее.

Суд отклонил апелляции 32 российских спортсменов на решение МОК о недопуске на Олимпиаду и обращения еще 15 россиян, не получивших приглашение на Зимние игры в южнокорейском Пхенчхане, уточняется в документе, опубликованном на сайте суда.