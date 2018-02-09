Олимпиада-2018 |

Рестораны южнокорейского Пхенчхана, в котором проходит Олимпиада, отказались убирать из меню блюда из собачьего мяса. Несмотря на просьбы властей страны, работники общепита продолжают угощать им гостей, сообщает Fox News.

Из 12 заведений, в которых подают собачатину, только два согласились подчиниться правительству, пообещавшему им компенсацию материального ущерба.

Как отмечает издание, чиновники Пхенчхана потратили несколько миллионов долларов, чтобы подготовить район к Играм. Мероприятия включали в себя, к примеру, перевод всех меню и табличек на иностранные языки, а также настоятельную рекомендацию изъять из списка блюд собачье мясо.

Олимпийский оргкомитет 2018 года выразил обеспокоенность по поводу употребления собачатины в Южной Корее. "Это вопрос, который должно решить правительство. Мы надеемся, что это не повлияет на репутацию Игр и провинции, и будем поддерживать работу местных властей по мере необходимости. Кроме того, собачье мясо не будет подаваться в любом месте проведения Олимпиады", — подчеркнули организаторы.

Употребление собачатины распространено в некоторых азиатских странах, в том числе в Южной Корее и Китае, где это легально. Во многих других государствах, к примеру, Вьетнаме, Камбодже, Филиппинах, Сингапуре, убивать собак ради употребления в пищу запрещено.

Фото из Flickr