В Пхенчхане прошла церемония открытия Олимпийских игр (12)
9 февраля в Пхенчхане прошло открытие XXIII Зимних Олимпийских игр 2018 года.
Церемония открытия прошла на Олимпийском стадионе Пхенчхана, который был построен специально для Игр и после их закрытия будет разобран. Огонь зажгла корейская фигуристка Ким Ен А.
В открытии участвовали около двух тысяч человек, а ведущими стали пятеро детей. По информации организаторов, центральная идея мероприятия — стремление к всеобщему примирению.
Let the games begin!! #OpeningCeremony #PyeongChang2018 #Olympics pic.twitter.com/TdYz3fi5sd— ProTipster UK (@ProTipsterENG) 9 февраля 2018 г.
За две с лишним недели спортсмены разыграют 102 комплекта медалей в 15 видах спорта. Всего в Олимпиаде-2018 примут участие спортсмены из 92 стран.
THIS IS TOO PRETTY OMG I CAN'T STOP REPEAT IT#OpeningCeremony #Olympicspic.twitter.com/c3DvGQT73o— BornAsBie (@mel0dy1010) 9 февраля 2018 г.
Южной Корее удалось добиться права на проведение зимних Олимпийских Игр лишь c третьей попытки – до этого Пхенчхан уступил Ванкуверу и Сочи. Но 6 июня 2011 года Международный Олимпийский комитет распечатал конверт с заветным названием.
Талисманами Олимпийских игр стали тигренок Сухоран (в Олимпиаде) и медвежонок Пандаби (в Паралимпиаде). Белый тигр Сухоранг – защитник всех спортсменов и болельщиков. Это животное тесно связано с корейской мифологией, его считают символом доверия, силы и защиты.
Латвию на Олимпиаде в Пхенчхане представляют 35 спортсменов по девяти видам спорта – это самая малочисленная делегация за 12 лет. На трех предыдущих Олимпиадах в Турине, Ванкувере и Сочи Латвию представляла делегация из 58 спортсменов. В этот раз на Олимпиаду не едет латвийская хоккейная сборная, в составе которой 25 игроков.
Boa sorte Letônia, dessa vez o primeiro ouro vem!!! #LAT #OlimpiadeLV #GoLatvija pic.twitter.com/MFvw8BvfvM— Bruno (@brunovieiravp) 9 февраля 2018 г.
Но несмотря на это, президент Латвийского олимпийского комитета Алдон Врублевскис заявил, что наша команда является сильнейшей из всех латвийских сборных, когда-либо выступавших на зимних олимпиадах.
Российского флага впервые за много лет не будет на церемонии открытия Олимпиады. Международный олимпийский комитет (МОК) не допустил к участию в соревнованиях несколько десятков ведущих олимпийцев из России из-за допингового скандала во время предыдущей Олимпиады в Сочи. Те, кого допустили к Играм, вынуждены участвовать в церемонии открытия без национальной символики.
Наши спортсмены на церемонии Открытия Олимпийских игр! Поддержим их всей страной! #Olympics #PyeongChang2018 #ОИ2018 #Олимпийскиеигры pic.twitter.com/bhi3h42XWk— Чемпионат (@championat) 9 февраля 2018 г.
Фото из Flickr
Штаты, как всегда с официальной наркотой.
А что взяли "чистые" спортсмены из Латвии.