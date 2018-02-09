Олимпиада-2018 |

9 февраля в Пхенчхане прошло открытие XXIII Зимних Олимпийских игр 2018 года.

Церемония открытия прошла на Олимпийском стадионе Пхенчхана, который был построен специально для Игр и после их закрытия будет разобран. Огонь зажгла корейская фигуристка Ким Ен А.

В открытии участвовали около двух тысяч человек, а ведущими стали пятеро детей. По информации организаторов, центральная идея мероприятия — стремление к всеобщему примирению.

За две с лишним недели спортсмены разыграют 102 комплекта медалей в 15 видах спорта. Всего в Олимпиаде-2018 примут участие спортсмены из 92 стран.

Южной Корее удалось добиться права на проведение зимних Олимпийских Игр лишь c третьей попытки – до этого Пхенчхан уступил Ванкуверу и Сочи. Но 6 июня 2011 года Международный Олимпийский комитет распечатал конверт с заветным названием.

Талисманами Олимпийских игр стали тигренок Сухоран (в Олимпиаде) и медвежонок Пандаби (в Паралимпиаде). Белый тигр Сухоранг – защитник всех спортсменов и болельщиков. Это животное тесно связано с корейской мифологией, его считают символом доверия, силы и защиты.

Латвию на Олимпиаде в Пхенчхане представляют 35 спортсменов по девяти видам спорта – это самая малочисленная делегация за 12 лет. На трех предыдущих Олимпиадах в Турине, Ванкувере и Сочи Латвию представляла делегация из 58 спортсменов. В этот раз на Олимпиаду не едет латвийская хоккейная сборная, в составе которой 25 игроков.

Но несмотря на это, президент Латвийского олимпийского комитета Алдон Врублевскис заявил, что наша команда является сильнейшей из всех латвийских сборных, когда-либо выступавших на зимних олимпиадах.

Российского флага впервые за много лет не будет на церемонии открытия Олимпиады. Международный олимпийский комитет (МОК) не допустил к участию в соревнованиях несколько десятков ведущих олимпийцев из России из-за допингового скандала во время предыдущей Олимпиады в Сочи. Те, кого допустили к Играм, вынуждены участвовать в церемонии открытия без национальной символики.

Фото из Flickr