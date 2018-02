Олимпиада-2018 |

Двойники президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына были замечены во время открытия 23-х зимних Олимпийских игр, сообщает Sport Illustrated.

Kim Jong Un and Donald Trump impersonators are apparently in the building #OpeningCeremony pic.twitter.com/cLyoK9kDi0