Олимпиада-2018 |

Шведская спортсменка Шарлотт Калла победила в скиатлоне на 15 км на Олимпиаде-2018 и стала первой чемпионкой Игр в Пхенчхане.

Второе место у норвежки Марит Бьорген, бронзу завоевала финка Криста Пярмякоски.

Олимпиада 2018. Женщины. Скиатлон 15 км

Шарлотт Калла (Швеция) — 40:44.9 Марит Бьорген (Норвегия) — +7.8 Криста Пярмякоски (Финляндия) — +10.1

9 февраля в Пхенчхане прошло открытие XXIII Зимних Олимпийских игр 2018 года.

За две с лишним недели спортсмены разыграют 102 комплекта медалей в 15 видах спорта. Всего в Олимпиаде-2018 примут участие спортсмены из 92 стран.

Фото: Olympic.org