На Олимпиаде-2018 разыгран первый комплект медалей (1)
Олимпиада-2018 | 10 февраля 2018 года, 16:10
Шведская спортсменка Шарлотт Калла победила в скиатлоне на 15 км на Олимпиаде-2018 и стала первой чемпионкой Игр в Пхенчхане.
Второе место у норвежки Марит Бьорген, бронзу завоевала финка Криста Пярмякоски.
Олимпиада 2018. Женщины. Скиатлон 15 км
Шарлотт Калла (Швеция) — 40:44.9
Марит Бьорген (Норвегия) — +7.8
Криста Пярмякоски (Финляндия) — +10.1
9 февраля в Пхенчхане прошло открытие XXIII Зимних Олимпийских игр 2018 года.
За две с лишним недели спортсмены разыграют 102 комплекта медалей в 15 видах спорта. Всего в Олимпиаде-2018 примут участие спортсмены из 92 стран.
Фото: Olympic.org
Источник: Газета.ru
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