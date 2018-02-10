Латвийский шорттрекист Пукитис занял 13-е место на Олимпиаде (1)

фото

Олимпиада-2018 | 10 февраля 2018 года, 17:04

Латвийский шорттрекист Роберто Пукитис в субботу занял на Олимпиаде 13-е место в соревнованиях на 1500-метровой дистанции.

В финале B он финишировал четвертым.

Это вторая Олимпиада в спортивной карьере 24-летнего Пукитиса.

Четыре года назад в Сочи он занял на дистанции 1500 метров 15-е место. На чемпионате Европы в середине января Пукитис стал бронзовым призером на дистанции 1000 метров и финишировал седьмым в суперфинале.

Фото из Flickr

Комментарии 1
Шайбу шайбу2 часа назад
Вот пукитыс не откусил мельдония и черт с В.А.Д.А. дал ему 13-е место, а спортсмен с РОССИИ!!! когда то проглатив таблетку занял 3-е место!!!
Ответить