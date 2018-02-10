Латвийский шорттрекист Пукитис занял 13-е место на Олимпиаде (1)
Олимпиада-2018 | 10 февраля 2018 года, 17:04
Латвийский шорттрекист Роберто Пукитис в субботу занял на Олимпиаде 13-е место в соревнованиях на 1500-метровой дистанции.
В финале B он финишировал четвертым.
Это вторая Олимпиада в спортивной карьере 24-летнего Пукитиса.
Четыре года назад в Сочи он занял на дистанции 1500 метров 15-е место. На чемпионате Европы в середине января Пукитис стал бронзовым призером на дистанции 1000 метров и финишировал седьмым в суперфинале.
Фото из Flickr
Вот пукитыс не откусил мельдония и черт с В.А.Д.А. дал ему 13-е место, а спортсмен с РОССИИ!!! когда то проглатив таблетку занял 3-е место!!!
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