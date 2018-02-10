Олимпиада-2018 |

Спортивный журналист Джейсон Гэй оценил внешний вид российских спортсменов, принявших участие в церемонии открытия Олимпиады в Пхенчхане. Об этом он написал в авторской колонке в The Wall Street Journal.

"Это замечательно. Учитывая все предолимпийское безумие, россияне могли просто отказаться от униформы, нарядились бы в тренировочные костюмы и бейсболки. Но они постарались и выиграли конкурс стиля на Олимпийских играх", — отметил Гэй.

Также американец противопоставил внешний вид российских спортсменов на церемонии эксцентричному наряду знаменосца сборной королевства Тонга, который предстал перед публикой в национальной юбке и с обнаженным торсом. По словам Гэя, атлеты из России выглядели скромно и непринужденно. Статья вышла в американском издании под заголовком "Вам нельзя называть их "Россия", но вы можете назвать их стильными".

Российской делегации в Пхенчхане запрещено носить одежду с национальной символикой. Россияне выступают на Играх под олимпийским флагом из-за дисквалификации Олимпийского комитета России.

В декабре 2017 года решением Международного олимпийского комитета (МОК) несколько десятков российских атлетов были пожизненно отстранены от Олимпиад из-за нарушений антидопинговых правил на Играх в Сочи без предъявления прямых доказательств. Позднее Спортивный арбитражный суд (CAS) полностью или частично аннулировал санкции МОК в отношении большинства российских спортсменов, которые несмотря на это не были приглашены на Игры в Пхенчхане.

Олимпийские игры продлятся с 9 по 25 февраля.