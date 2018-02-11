Норвежцы заняли весь пьедестал в скиатлоне, латвиец не стартовал (1)
Олимпиада-2018 | 11 февраля 2018 года, 11:32
Норвежский лыжник Симен Хегстад Крюгер финишировал первым в мужском скиатлоне (15 км классическим ходом и 15 км коньковым ходом) на Олимпиаде в Пхенчхане.
Время победителя – 1 час 16 минут 20 секунд.
Второе и третье места заняли его соотечественники Мартин Йонсруд Сундбю (8 секунд отставания) и Ханс Кристер Холунн (9,9 секунд) соответственно.
Сейчас это самое большое достижение Крюгера за всю карьеру. В середине декабря он первый раз победил на соревнованиях Кубка мира.
Изначально планировалось, что в скиатлоне примет участие латвийский лыжник Индулис Бикше, но он решил не стартовать в воскресенье.
Источники: interfax.ru, la.lv
Вот что допинг животворящий делает для астматиков норвежских.
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