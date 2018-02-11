Голландский конькобежец установил новый олимпийский рекорд (3)

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Олимпиада-2018 | 11 февраля 2018 года, 14:17

Голландский конькобежец Свен Крамер завоевал золото Олимпиады-2018, выиграв мужской забег на 5000 м.

Время победителя - 6:09.76. Это – новый олимпийский рекорд. Предыдущим рекордом (6:10.76) также владел Крамер, установив его на Олимпиаде-2014 в Сочи.

Теперь Крамер - четырехкратный олимпийский чемпион.

Второе место занял Тед-Ян Блумен – соотечественник Крамера, выступающий за Канаду. Время серебряного призера - 6:11.616.

Обладателем бронзовой медали стал представитель Норвегии Сверре Лунде Педерсен - 6:11.618.

Зимние Олимпийские игры проходят в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.

Фото: pixabay.com

Источник: www.interfax.ru
Комментарии 3
..........1 час назад
Уникальный случай участия инвалида-асматика со здоровыми спортсменами.
Как хорошо работают фармкомпании в Голландии
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Kekc30 минут назад
Голландский конькобежец бегал в коньках для хоккея? Профи работают на новостных порталах...
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Гражданин.34 минуты назад
Да.
На сегодня лидируют скандинавские фармкомпании.
Ничего пока не слышно о успехах американских фармкомпаниях.
Ждём с нетерпением.
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